Sanità, Barbagallo (Pd): «Manager in Sicilia scelti per fede politica»

«Il Partito democratico siciliano ha aderito con convinzione alla manifestazione promossa dal M5s. Lo abbiamo fatto perchè crediamo fermamente che da questo palco si costruisce l’alternativa alle destre in Sicilia. Perchè siamo padroni del futuro. Il passato è alle nostre spalle». L’ha detto il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, intervenendo dal palco a piazza Bologni, a Palermo, nel corso dell’iniziativa «Sanità per tutti», promossa dal Movimento 5 stelle e a cui il Pd ha aderito assieme alle altre forze progressiste.

«Sanità per tutti è il titolo dell’iniziativa di oggi - ha proseguito - come prevede la costituzione all’art 32. Questa è la sanità che vogliamo per cui una grande ministra come Tina Anselmi, la partigiana, si è battuta istituendo il servizio sanitario nazionale con la legge 833/78. In Sicilia purtroppo quel principio è lontano anni luce. Gli anni del centrodestra al governo sono stati contraddistinti da scandali colossali come quello del ritardo dei referti istologici all’Asp di Trapani, o l’immagine della gamba immobilizzata con il cartone. Non sono mancati gli scandali giudiziari - come quello dei giorni scorsi, ennesima riprova che in sicilia la magistratura arriva prima della politica, mentre il governatore s’è limitato a rimuovere - bontà sua - il consulente regionale a capo della cricca».