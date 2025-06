Piano straordinario per Borgo Nuovo: martedì a Palermo il Sottosegretario Mantovano

Martedì 17 giugno il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sarà in Sicilia per una doppia tappa istituzionale legata al Piano straordinario di interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale e ambientale destinato alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, come previsto dal decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024.

Il programma prevede due incontri: il primo si terrà a Catania, alle ore 09:30, presso il Comune, e sarà dedicato al quartiere di San Cristoforo. Il secondo appuntamento è fissato per le 12:30 a Palermo, nei locali della Chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore del quartiere Borgo Nuovo, anch’esso incluso nel piano nazionale.

Insieme al Sottosegretario Mantovano sarà presente il Commissario Straordinario di Governo Fabio Ciciliano. Alla riunione palermitana parteciperà anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, insieme ad altri rappresentanti istituzionali e del territorio.