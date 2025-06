Carrozze a trazione animale a Palermo, l'assessore Forzinetti: serve una svolta normativa

Il servizio di trasporto con carrozze trainate da cavalli potrebbe presto appartenere al passato a Palermo. A dichiararlo è l’assessore alle Attività Produttive del Comune, Giuliano Forzinetti, che annuncia l’intenzione di proporre al Consiglio comunale una modifica del regolamento che vada nella direzione della dismissione definitiva del servizio.

«Il trasporto pubblico a trazione animale – spiega Forzinetti – un tempo rappresentava un’attrazione turistica e folcloristica. Oggi è invece una pratica vetusta, non più compatibile con il contesto urbano attuale». A cambiare, secondo l’assessore, sono stati diversi fattori: la crescente pedonalizzazione del centro storico, l’intensificarsi del traffico veicolare e le temperature estreme sempre più frequenti. «Tutti elementi – aggiunge – che rendono questo tipo di trasporto inadeguato sotto il profilo della sicurezza stradale e del decoro urbano».

Già nei mesi scorsi, l’amministrazione comunale aveva revocato le ordinanze che consentivano lo stazionamento delle carrozze in luoghi simbolici della città, come Piazza Vigliena, proprio per tutelare aree di alto valore storico e culturale.