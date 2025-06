Carrozze con cavalli a Palermo, interviene Schifani: «Pratica superata e crudele, serve un cambiamento»

«Pur non avendo competenze dirette in materia, desidero esprimere con chiarezza il mio personale dissenso verso la pratica delle carrozze trainate da cavalli nel centro storico di Palermo. Si tratta di un’usanza che, sebbene radicata nella tradizione, oggi appare sempre più in contrasto con i principi del rispetto e della tutela degli animali». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«Non possiamo restare indifferenti – aggiunge – di fronte alla sofferenza di animali sfruttati per il turismo, spesso in condizioni estreme e talvolta fatali. È tempo di una riflessione seria tra le istituzioni per trovare soluzioni che uniscano il rispetto della dignità animale alla valorizzazione turistica. La Sicilia non può restare indietro su un tema di civiltà e progresso. Auspico un dialogo costruttivo verso soluzioni concrete e moderne».