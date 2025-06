Contratto dei regionali. Messina: l'obiettivo è l'allineamento agli standard nazionali

La giunta regionale, su proposta dell’assessore della Funzione pubblica Andrea Messina, ha approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali – comparto e dirigenza - per il biennio 2022/2024.

«Le linee guida appena approvate - dice Messina - esprimono l'impegno assunto dal governo Schifani con le organizzazioni sindacali di operare alacremente per allineare la contrattazione del pubblico impiego della Sicilia agli standard nazionali».

Tra le innovazioni più significative: il rafforzamento del sistema di incarichi di posizione organizzativa e professionale per valorizzare le competenze professionali acquisite dal personale, l’aumento da 18 a 20 delle ore di permesso annuale per esami e visite mediche per i dipendenti di oltre 60 anni, la possibilità di articolare l'orario di lavoro in maniera più flessibile in relazione alle esigenze d’ufficio, il potenziamento del lavoro agile da remoto e introduzione del coworking come modalità di relazione lavorativa.

Particolare attenzione è rivolta al dialogo intergenerazionale, con misure specifiche pensate per facilitare lo scambio di competenze tra dipendenti di diverse fasce d'età, con un focus sul trasferimento delle conoscenze digitali.