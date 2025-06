Regionali, contratti più ricchi: aumenti fino a 150 euro mensili

Sul piatto ci sono da ieri una cinquantina di milioni, sufficienti a garantire aumenti che vanno mediamente dai 100 ai 150 euro lordi al mese. Con il timbro della giunta, apposto ieri, è scattata l’operazione rinnovo del contratto dei regionali. E sarà il terzo in poco più di due anni in cui sono stati recuperati gli arretrati.

Le direttive che l’assessore alla Funzione Pubblica, Andrea Messina, ha portato in giunta e che Schifani ha condiviso indicando all’Aran i paletti entro i quali trattare con i sindacati. In prima battuta vengono stanziati i fondi: 41 milioni e 852 mila euro per rinnovare il contratto del triennio 2022-2024 a 11.020 regionali in servizio in questa fascia temporale. Altri 8 milioni e 479 mila euro sono destinati al rinnovo del contratto degli 860 dirigenti ancora in servizio.

La percentuale applicata a entrambe le categorie sarà la stessa scelta dallo Stato per i ministeriali: 5,78%. E questo fa calcolare a Gianni Borrelli e Maurizio Camarda della Uil Fpl che «a regime gli aumenti varranno mediamente 90-100 euro per la fascia più bassa, circa 120 per quella media e almeno 150 per la più alta». Per Borrelli e Camarda è una buona base di trattativa anche se «con queste percentuali non si recupera del tutto l’inflazione, che in quegli anni ha raggiunto anche il 7-8%».