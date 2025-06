Liste d'attesa nella Sanità, Schifani: in corso le verifiche con i manager

«All’assessore alla Salute Daniela Faraoni ho chiesto di muoversi per l’attuazione delle condizioni apposte per la stipula dei contratti tra manager e amministrazione regionale. Abbiamo inserito la clausola che prevede la decadenza dei manager se non si raggiungono gli obiettivi posti dalla Regione sulle liste d’attesa. L’assessore dovrà quindi effettuare queste verifiche, non è un lavoro che si fa in un giorno o in una settimana, probabilmente occorrerà qualche mese». Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha risposto ai cronisti in merito alla riunione di oggi dell’assessore Faraoni con i manager della sanità. Schifani ha aggiunto di avere letto sulla stampa che «all’Asp di Agrigento si è lavorato bene e le liste d’attesa sono state ridotte, ecco si potrebbe prendere a modello quella realtà».

«Devo verificare i conti, ma non escluso qualche intervento nella legge di variazioni del bilancio che porteremo all’Ars su budget per la riduzione delle lista d’attesa anche per stimolare l’efficienza del sistema sanitario». Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.