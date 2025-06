Contratti di sviluppo, la giunta approva un nuovo accordo con Mimit e Invitalia

«Con questa intesa - dice l'assessore Tamajo - mettiamo a disposizione oltre 440 milioni di euro per stimolare la crescita industriale attrarre nuovi investimenti e rafforzare il tessuto imprenditoriale siciliano, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e alla competitività del nostro territorio. Un ulteriore passo avanti per creare in Sicilia un ecosistema favorevole all’impresa, attrattivo per nuovi insediamenti produttivi e in grado di valorizzare le eccellenze esistenti».

Nel dettaglio, si prevede: un primo cofinanziamento da 144 milioni di euro, di cui 45 milioni a carico del Mimit e 99 milioni a carico della Regione (49 dal Pr Fesr 2021-2027 e 50 dal Fsc 2021-2027); ulteriori 300 milioni di euro, sempre a carico del Pr Fesr 2021-2027, per progetti considerati strategici come quello già avviato con STMicroelectronics, nell’ambito della nuova piattaforma europea STEP– Strategic technologies for Europe platform.

L’accordo sarà accompagnato dalla sottoscrizione di una convenzione con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, designato come organismo intermedio per la gestione degli strumenti agevolativi, in sinergia con il dipartimento delle Attività produttive e con il dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana.