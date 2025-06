Sicilia Express anche d’estate, per le vacanze si torna in treno

Sicilia Express, terza edizione. Anche in estate la Regione organizzerà il treno speciale che, per una trentina di euro, riporterà studenti e lavoratori fuori sede nell’Isola.

Dopo i sold out registrati a Natale e a Pasqua altri treni stanno per essere organizzati di sicuro per Ferragosto ma forse anche a luglio. L’obiettivo resta quello di offrire una alternativa nei periodi di alta stagione in cui il costo dei biglietti aerei cresce fino a raggiungere cifre fuori mercato. È stato il presidente Renato Schifani ad annunciare tutto ciò ieri: «Guardiamo con attenzione ai nostri giovani ai quali consentiremo ad agosto di tornare a casa in Sicilia con poche decine di euro attraverso i treni speciali».

A Natale e a Pasqua fu la Treni Turistici Italiani a ottenere l’appalto di servizio bandito dalla Regione. A bordo dei treni trovarono spazio circa 540 persone che in un giorno, con partenze da Milano e Torino, raggiunsero l’Isola. Ma furono organizzati anche bus che, senza aumento del prezzo del biglietto, raccolsero pendolari da altre regioni del Nord per portarli alla stazione di partenza. Per la nuova edizione del Sicilia Express l’assessorato alle Infrastrutture sta predisponendo un bando analogo.