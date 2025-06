Il Civico di Palermo chiede alla Regione un aumento del tetto spesa per nuove assunzioni

La direzione strategica dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, «manifestando sensibilità al personale dipendente e in tempestiva risposta alle istanze rappresentate comunica» che riguardo «alla dotazione organica e al suo potenziamento, ha richiesto all’assessorato regionale della Salute di autorizzare l’incremento del tetto di spesa per acquisire ulteriore personale del comparto (oss, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica) e della dirigenza (medici, fisici e anestesisti)». «Esigenza che si è resa necessaria a fronte della sempre maggiore domanda di salute registrata, oltre all’esigenza di governare con ulteriore efficienza ed efficacia le nuove tecnologie, di cui l’azienda si è dotata, anche in relazione alle risorse aggiuntive finanziate con il Pnrr, per conseguire standard sempre più innovativi», si legge in una nota.

«A tal proposito, per dare una risposta immediata a fronte del fabbisogno emerso nelle ultime settimane, la direzione strategica ha anche autorizzato il reclutamento di personale dirigente mediante forme di contratto flessibili, allo scopo di sostituire, in linea con quanto previsto dal vigente contratto nazionale di riferimento (sanità), i dipendenti assenti per congedi di maternità» e altro. In particolare saranno a breve reclutati 6 dirigenti medici anestesisti-rianimatori e 29 infermieri.