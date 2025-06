Referendum, la Sicilia si ferma al 24% di affluenza

In Sicilia l'affluenza si attesta intorno al 23,29% dei votanti. Palermo e la provincia hanno superato la media regionale, con un'affluenza alle 15 di oggi del 24,97%, meglio ha fatto soltanto Enna (25,48%). In pratica ha votato un elettore su 4.

Nello specifico per ogni singolo quesito questi sono i dati dell'affluenza in città e in provincia: per il primo (reintegro licenziamenti illegittimi) 24,97%, per il secondo (licenziamento e limite indennità) 25,01%, per il terzo (tutela contratti a termine) 25,09%, per il quarto (responsabilità infortuni sul lavoro) 25.02% e infine per il quinto, quello sulla cittadinanza, l'affluenza complessiva è stata anche in questo caso del 25,02%.