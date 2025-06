Referendum 2025, in Sicilia affluenza finale al 16,32%. Urne aperte anche oggi fino alle 15

Urne aperte anche oggi per votare 5 quesiti referendari, 4 dei quali riguardanti il lavoro e uno le procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di immigrati. Le cinque schede del referendum hanno colore diverso, e il quorum del 50% più uno sarà conteggiato separatamente per ogni singolo quesito.

I dati provincia per provincia

Secondo i dati del Viminale, aggiornati alle ore 23, tutte le province siciliane hanno registrato affluenze ben al di sotto del 20%, soglia simbolica che conferma il trend nazionale di scarsa partecipazione alle urne per i referendum. Di seguito i dati principali:

Palermo : 18,07%

: 18,07% Enna : 17,99%

: 17,99% Catania : 17,01%

: 17,01% Ragusa : 16,45%

: 16,45% Messina : 16,34%

: 16,34% Siracusa : 15,97%

: 15,97% Trapani : 15,37%

: 15,37% Caltanissetta : 13,91%

: 13,91% Agrigento: 13,36%

Oggi si vota fino alle 15

Le urne saranno aperte oggi dalle 7 fino alle 15 per votare 5 quesiti referendari, 4 dei quali riguardanti il lavoro e uno le procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di immigrati. I quesiti. Il primo, scheda verde chiaro, chiede se si intenda abolire uno degli articoli del Jobs act relativo alla disciplina dei licenziamenti; il secondo, scheda arancione, riguarda la cancellazione del tetto alle indennità per licenziamento; il terzo, scheda grigia, propone di reintrodurre l’obbligo di causale per i contratti di lavoro a tempo determinato inferiori ai 12 mesi; il quarto, scheda rossa, riguarda la salute e la sicurezza del lavoro, chiedendo di estendere in caso di infortunio la responsabilità anche all’impresa committente dell’appalto; infine quello che riguarda la cittadinanza, scheda gialla, che potrebbe dimezzare a 5 anni di presenza in Italia il requisito per ottenerla.