Referendum 2025, affluenza in Sicilia alle ore 12: Palermo guida la classifica, dati ancora bassi

Affluenza ancora bassa in Sicilia per il referendum del 2025, secondo i dati rilevati alle ore 12. La partecipazione degli elettori si attesta intorno al 4,54% su base regionale, con forti differenze tra le province. Nell'Isola l’affluenza, alle 12, per il referendum è stata al di sotto della media nazionale, pari al 7,40%. Peggio della Sicilia solo la Calabria con il 4,38%.

A guidare la classifica nell'Isola è Palermo, dove ha votato il 5,11% degli aventi diritto, seguita da Catania (4,79%) e Siracusa (4,79%). A chiudere la classifica è Agrigento, dove solo il 3,32% degli elettori si è recato alle urne nella prima parte della giornata.

Il dato, pur leggermente superiore a quello di altre consultazioni referendarie recenti, resta comunque preoccupante, segnalando un coinvolgimento limitato da parte della cittadinanza. Si tratta di una tendenza che conferma una crisi di partecipazione ormai strutturale, aggravata forse dalla scarsa chiarezza mediatica sui contenuti del referendum e da una campagna informativa giudicata tiepida da molti osservatori.