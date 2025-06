Palermo, torna lo stop alle carrozze con cavalli nelle ore più calde: ordinanza valida per tutta l’estate

«Continueremo a vigilare per garantire il benessere animale – dichiara Ferrandelli – e saremo impegnati con la Polizia Municipale a far rispettare le prescrizioni con attività di monitoraggio soprattutto delle carrozze abusive, dieci quelle sequestrate e 2 confiscate nei mesi scorsi. L'anno precedente, l’emissione di questa ordinanza che riproponiamo fino a settembre, ci ha liberato da episodi scandalosi di cavalli stramazzati al suolo verificatesi negli anni precedenti».

È tornata in vigore da ieri, per tutta la stagione estiva, l’ordinanza comunale che vieta la circolazione delle carrozze trainate da cavalli nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento, firmato dall’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli, mira a tutelare la salute degli animali impiegati nel servizio turistico in città.

L’assessore ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione nel percorso per l’introduzione delle carrozze elettriche: «Continua, inoltre, da parte nostra il confronto con la Motorizzazione e il Ministero dei trasporti, gli approfondimenti normativi circa le difficoltà da superare per omologare e immatricolare carrozze elettriche ancora non presenti in Italia, così da sostituire definitivamente le carrozze trainate dai cavalli», conclude l’assessore al Benessere animale.