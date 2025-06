Dirigenti alla Regione, c’è un altro valzer: ma mancano i papabili

Le prime mosse sono già state compiute, senza tanto clamore. È partita così la manovra per rinnovare cariche fondamentali nella galassia della Regione. Anche se i primi segnali svelano l’enorme difficoltà nell’individuare dirigenti di primo piano.

L’assessorato ai Beni Culturali è stato costretto a prolungare il contratto di Roberto Sciarratta alla guida del parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. Non ci sarebbe nulla di clamoroso se l’assessore Francesco Scarpinato non avesse avvertito la giunta della necessità di sfruttare una recente norma nazionale che permette di mantenere in servizio per altri due anni i dirigenti che invece hanno maturato i requisiti per il pensionamento. Sciarratta, in sintesi, avrebbe dovuto lasciare gli uffici a breve per il fatto di aver raggiunto i 65 anni e invece resterà fino al 31 dicembre 2027.

Nella galassia dei beni culturali la difficoltà è trovare dirigenti con almeno dieci anni di anzianità, come prevede la legge.