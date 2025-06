Il congresso regionale del Pd si celebrerà il 21 giugno a Palermo

Il congresso regionale del Pd in Sicilia si celebrerà il 21 giugno, a Palermo. Lo apprende l’ANSA. Ad aprire i lavori sarà il segretario ad acta per il congresso regionale Nico Stumpo. Poi, si procederà con la votazione per l’elezione prima del presidente del partito e, in seguito, verrà proclamato il segretario regionale, che sarà l’uscente Anthony Barbagallo, candidato unico.

Una volta proclamato il segretario, avverrà il voto per gli organismi che comporranno la direzione regionale e la commissione regionale di garanzia, in questo ultimo caso, in seguito alle recenti dimissioni del presidente Filippo Marciante.

Al congresso, che si è concluso lo scorso 1 giugno, hanno votato, secondo dati ufficiali forniti dal Pd, su 16.540 iscritti 9.761 aventi diritto. I favorevoli alla rielezione di Barbagallo sono stati 7.574, i contrari 685, gli astenuti 1502. Hanno votato, nel 240 circoli della Sicilia, il 59% degli aventi diritto e, a favore del segretario uscente, il 77,6% degli iscritti.