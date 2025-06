Palermo, cinghiali a Partanna-Mondello: Ferrandelli e la settima circoscrizione promettono «maggiori controlli»

"Qualche giorno fa mentre mi trovavo fuori Italia, venendo a conoscenza del problema cinghiali, ho chiesto un incontro in circoscrizione con le parti in causa per affrontare in maniera incisiva questa problematica verificatasi nel territorio di Partanna Mondello - dichiara il consigliere di Forza Italia in Settima Circoscrizione Ferdinando Cusimano -. Ringrazio il presidente Fiore per aver organizzato questo incontro. Un ringraziamento speciale va all’assessore Fabrizio Ferrandelli perché si è attivato immediatamente, coinvolgendo tutte le parti in causa e mettendomi in contatto con la dottoressa Giovanna Ajovalasit. Devo dire che c’è stato un ottimo coordinamento, una serie di informazioni che hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo: ad oggi, sono stati catturati tre cinghiali su quattro".

Sono stati catturati tre dei quattro cinghiali avvistati. In corso accertamenti per verificare la presenza di suini selvatici nella zona di Barcarello.

"Io credo che bisogna porre all’attenzione, però, su quali possano essere le cause, e come evitare che si ripeta questa situazione - continua Cusimano -. Intanto, proprio nella zona dove sono stati avvistati questi cinghiali, c’è un mercatino rionale. Spesso vengono abbandonati rifiuti lungo la strada. Succede che, dopo il mercatino del giovedì, i rifiuti ittici rimangono abbandonati sulla sede stradale. La RAP li raccoglie, ma gli odori permangono. Sarebbe opportuno, anche a seguito di questa riunione, che il presidente e la dottoressa lo comunichino all’assessore, in modo da monitorare la situazione con la RAP: o si effettua una sanificazione accurata della pavimentazione, o si verifica se questi resti di pesce possono essere lasciati per strada".

Maggiore controllo del territorio: "Questi animali, come sappiamo, non sono autoctoni: sono alloctoni. Quindi, c’è qualcuno che li porta da noi. Vorrei spostare l’attenzione sul controllo del territorio: personalmente, mi impegnerò a verificare se i cinghiali siano davvero solo tre o quattro, o se magari siano fuggiti da un allevamento. Questa è un’attività che mi riprometto di svolgere e di comunicare al presidente e all’assessore, affinché si possa intervenire. Se esiste un allevamento, andrebbe monitorato e controllato, assicurandosi che tutto sia in regola".

Nessun allarmismo, ma il problema cinghiali esiste e possono essere pericolosi per i cittadini: "Non credo sia stato fatto allarmismo, anche se sono circolati diversi video sui social. Ma, di sera, trovarsi un cinghiale davanti alla porta di casa non è piacevole. Sappiamo che potrebbero non attaccare, ma è possibile: so di persone aggredite e persino decedute, specialmente nella zona di Cefalù. Chiedo anche che venga monitorata anche la zona dell'Addaura".