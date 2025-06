I lavori sull'autostrada Palermo-Catania, Gemme: «Il 90% concluso entro il 2026»

Il 90% dei lavori in corso lungo l’autostrada Palermo-Catania si concluderà il prossimo anno. Lo ha assicurato l’amministratore delegato dell’Anas, Claudio Andrea Gemme, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, assieme al presidente della Regione siciliana e commissario della A19, Renato Schifani.

Gemme ha ricordato che l’investimento dell’Anas in Sicilia ammonta a 915 milioni di euro: 511,8 milioni sono già impegnati, 88 già spesi nei 20 cantieri conclusi. «L’autostrada Palermo-Catania non era mai stata oggetto di manutenzione - ha detto Schifani - Quelli di Anas non sono interventi spot. E’ un piano strategico che va realizzato con una certa logica e razionalità. L’alternanza chiusura-apertura dei cantieri fa parte di un sacrificio che la Sicilia deve pagare a fronte di centinaia di milioni investiti dall’Anas».