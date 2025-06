Partito democratico, Barbagallo: congresso partecipato, noi aperti al dialogo

«I dati sulle votazioni per il congresso regionale del Pd parlano chiaro: hanno votato 10 mila iscritti, in tutte le 240 sezioni. Siamo quasi all’80%, secondo i primi numeri ufficiosi. Per noi è una legittimazione forte, in un congresso che ha visto grande partecipazione e dove c'è stato un confronto sentito in tutti i circoli. Il partito esce più forte da questo congresso, soprattutto nel costruire un’alternativa a Schifani». Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, in conferenza stampa a Palermo assieme alla vice segretaria in pectore, Valentina Chinnici.

«Da parte nostra, ci sarà sempre un atteggiamento inclusivo - prosegue il segretario Dem - l’obiettivo è continuare a parlarsi. Ci confronteremo, alla luce del sole, sui temi che ci riguardano. Laddove ci siano divergenze siamo convinti che possano esserci momenti di dialogo. Aspettiamo da Stumpo, il commissario ad acta per il congresso, la proclamazione dei dati ufficiali e le comunicazioni in ordine di insediamento degli organismi. Noi continueremo ad avere un atteggiamento di apertura, così come abbiamo fatto nella gestione precedente».