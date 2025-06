La manovrina all'Ars, subito il sì ai 15 milioni di euro a laboratori di analisi e centri di fisioterapia

La manovra correttiva da 50 milioni viaggia verso una rapida approvazione all'Ars. Ne è un segnale evidente il sì arrivato in pochi minuti alla norma più delicata, quella che assegna 15 milioni a laboratori di analisi e centri di fisioterapia per recuperare i tagli alle tariffe imposti a livello nazionale.

È, questo, l'articolo 6 di un disegno di legge che conta in tutto 14 norme. Il Parlamento è dunque a metà d el guado. Un target raggiunto in meno di un'ora grazie al fatto che sia la maggioranza che l'opposizione hanno ritirato i loro emendamenti. In compenso è stato il governo a modificare il testo, accogliendo così alcune richieste trasversali, togliendo i due milioni che erano stanziati per aiutare le imprese a trovare nuovi mercati alternativi a quello statunitense e dirottandoli sui consorzi di bonifica (in primis quelli di Agrigento e Ragusa).

In aula fin dall'inizio della seduta è stato presente il presidente Schifani. La previsione è che l'approvazione finale del testo arrivi in serata.