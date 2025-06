La manovrina all'Ars, approvati 5 milioni per l'assistenza ai poveri in Sicilia

Via libera all'articolo che stanzia 5 milioni per l'assistenza ai poveri in Sicilia. E stato approvato l'articolo della manovra bis che assegna risorse agli enti benefici che offrono assistenza: in particolare è stata finanziata la misura della vecchia legge sulla povertà che permette di assegnare buoni pasto.

Un secondo comma stanzia un milione per scorrere la graduatoria del cosiddetto reddito di povertà: è, questo, il bonus voluto a novembre dal governo Schifani che, forte di 30 milioni, ha permesso di assegnare bonus a fondo perduto a circa 7 mila famiglie con meno di 5 mila euro annui di reddito. E tuttavia ci sono almeno 100 mila domande escluse. Col milione extra appena stanziato potrebbero essere erogati aiuti a 200 o 400 ulteriori famiglie (il dato dipende dall'importo dell'assegno).

L'aumento del budget per questa misura era stato chiesto dai 5 Stelle, in particolare con Roberta Schillaci e Nuccio Di Paola. E pure dal Pd. Antonello Cracolici ha chiesto che venissero previste risorse anche per finanziare il ricovero notturno dei senza tetto. Il presidente Schifani ha chiesto all'opposizione di rinviare emendamenti in questo senso alla manovra ter che verrà votata a luglio. E così Cracolici ha ritirato l'emendamento.