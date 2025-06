La manovrina all'Ars, approvata grazie al patto tra Schifani e l'opposizione

La manovra contiene soprattutto i fondi per contrastare la povertà e per aumentare i budget dei laboratori di analisi (di cui leggete a parte). Via libera anche alle somme che aiuteranno gli aeroporti minori, messi in condizione di abbassare una tassa molto invisa soprattutto a Ryanair.

Fra le ultime norme approvate, quella che finanza delle borse di studio in professioni sanitarie intitolate a Sara Campanella, la studentessa di Misilmeri vittima di femminicidio a Messina.

«Approvata oggi in Aula la manovra sulle variazioni di bilancio che prevede un pacchetto di misure finanziarie a supporto delle imprese siciliane, il cui fine è quello di rafforzare la competitività non solo in ambito nazionale ma anche internazionale - ha commentato il deputato in quota Lega Vincenzo Figuccia -. Inoltre, nello specifico, sono previsti investimenti specifici per i settori strategici, con particolare attenzione alla sanità, all'export, all'emergenza idrica e alla realizzazione di infrastrutture necessarie per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Di assoluta importanza e di notevole impatto sociale è ciò che prevede l’articolo 1 che si rivolge alle fasce più deboli per i quali sono previste tre linee di intervento in favore di nuclei o persone in condizioni di povertà.

Ringrazio il governo e il presidente Schifani per aver proposto una variazione di bilancio che disciplina lo stanziamento di circa 50 mln di euro e che rappresenta un sostegno concreto per la Sicilia e per i siciliani dimostrando, sempre di più, che il percorso intrapreso è quello giusto finalizzato al rilancio, in tutti i settori, della nostra regione».