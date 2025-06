Campagna acquisti all’Ars, Dc terza forza di Schifani

Cuffaro accoglie fra le sue file il settimo deputato e diventa la terza forza del centrodestra, scavalcando anche la Lega con cui però ha un patto che rende entrambi ancora più influenti. Schifani a sua volta incassa l’ufficializzazione del sostegno degli uomini di Cateno De Luca, che hanno annunciato ieri che voteranno la Finanziaria bis.

Malgrado sulla manovra bis non si sia votato (si inizierà oggi) dietro le quinte è stato un giorno pieno di attività all’Ars. Totò Cuffaro, in campagna acquisti permanente nei consigli comunali, ha allargato all’Ars le sue trattative accogliendo il siracusano Carlo Auteri, sospeso qualche mese fa da Fratelli d’Italia dopo la polemiche per le mancette erogate tramite suoi emendamenti ad associazioni dello spettacolo riconducibili alla sua famiglia.

Ora la Dc conta su 7 deputati. E supera così la Lega che ne ha 5. Ma col partito di Salvini e Luca Sammartino l’ex presidente ha un feeling sempre più evidente che a molti fa pensare alla possibilità di una federazione, fra due anni, quando per la Dc si riproporrà alle Politiche il problema di superare lo sbarramento che già si è posto alle Europee. In quel caso Cuffaro piazzerebbe i suoi uomini nelle liste di Salvini e sposterebbe i suoi voti sul simbolo del Carroccio.