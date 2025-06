All'Ars si vota la manovrina da 50 milioni, Schifani in aula: «Interventi per le emergenze»

All’Ars si vota la manovrina da 50 milioni di euro. Il presidente della Regione, Renato Schifani, è a sala d’Ercole per la seduta parlamentare, presieduta da Gaetano Galvagno.

«In questa manovrina abbiamo inserito norme che prevedono interventi in diversi ambiti, anche basati su una logica di emergenza». Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani intervenendo in aula all’Ars per illustrare la manovrina. «Sanità, aeroporti, lavoro, progettualità, contrasto alla povertà, crisi idrica, sostegno alle imprese - ha aggiunto Schifani - sono alcuni dei principali ambiti di azione».

«Condanniamo quanto sta avvenendo a Gaza, anche se si tratta di temi che spettano alla politica internazionale abbiamo il dovere di contrastare ogni forma di genocidio». Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo in aula all’Ars nel corso dell’esame della manovrina. «Sulla base di una norma regionale già esistente - ha aggiunto Schifani - stiamo lavorando per potere adottare un fondo per l’accoglienza di chi fugge da quei territori».