Sanità in Sicilia, pressing sulle Asp per assunzioni e concorsi

Il pungolo era già arrivato lo scorso dicembre, ma si sa, come dicevano gli antichi «repetita iuvant», ed ecco allora l’atto di indirizzo, inviato dall’assessorato regionale alla Salute a tutti manager delle aziende sanitarie dell’Isola, con firma in calce dal capo della Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, e con un doppio obiettivo.

Da una parte, come già accaduto qualche mese fa, con l’intento di stimolare i direttori generali alla stabilizzazione della pianta organica, al «reclutamento a tempo indeterminato di dirigenti medici e del personale sanitario, per far fronte alle criticità e alle carenze rilevate nelle varie discipline», accelerando così la stagione dei concorsi, peraltro già avviata da molte strutture, ovviamente senza superare le risorse economiche a disposizione.

Dall’altra parte, per diretta conseguenza, c’è l’invito a monitorare e a limitare i costi del personale a tempo determinato, come previsto, tra l’altro, nei contratti stipulati con i manager delle aziende, anche in relazione agli ulteriori interventi assessoriali relativi alla attivazione di Case ed ospedali di Comunità (CdC e OdC) per il reclutamento di medici e infermieri.