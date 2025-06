Partito democratico in Sicilia, i ribelli attaccano. Il M5S col segretario

Le correnti ostili del Pd chiudono la porta a qualsiasi collaborazione. Ma è il Movimento 5 Stelle a offrire al rieletto segretario regionale Anthony Barbagallo la più importante legittimazione invitandolo al tavolo per costruire il campo largo in Sicilia e preparare così le Regionali del 2027.

Il day after del congresso è stato come da previsioni turbolento come le giornate precedenti. Le correnti Bonaccini e Orfini, che avevano disertato le votazioni nei circoli in polemica col no alle primarie, hanno contestato la legittimità della rielezione di Barbagallo. Il capogruppo all’Ars Michele Catanzaro e il deputato Giovanni Burtone insieme ad Antonio Rubino ritengono che a sostenere Barbagallo sia stato solo il 46% degli aventi diritti. Mentre la segreteria regionale conferma che su circa 10 mila votanti a Barbagallo è andato il 77% dei consensi.

La differenza è dettata dal fatto che per orfiniani e bonacciniani il dato di partenza è quello degli aventi diritto (16.500) e non quello dei reali votanti.