Lunghe code sull'A19, Sunseri scrive al Prefetto: situazione inaccettabile

«Tali interventi – scrive il deputato – realizzati su una tratta strategica per la mobilità della Sicilia occidentale, stanno provocando quotidianamente gravi rallentamenti e blocchi della circolazione, con cittadini costretti a rimanere incolonnati per diverse ore, impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni o i luoghi di lavoro con tempi certi. A ciò si aggiungano ulteriori lavori che interessano la Strada Provinciale 88, che collega Bagheria e Casteldaccia, che ne hanno determinato la chiusura parziale, nonché interventi di manutenzione in corso sulla Strada Statale 113, nel tratto tra Santa Flavia e Casteldaccia. Le ricadute su salute, sicurezza e diritti fondamentali degli utenti sono ormai evidenti e non più tollerabili, tenuto conto anche del fatto che gli automobilisti, spesso, al fine di cercare una via di fuga dalle lunghe code autostradali, imboccano le uscite di Casteldaccia e Bagheria, determinando un'ulteriore congestione anche del traffico cittadino».

«È doveroso ricordare – continua Sunseri – che i lavori insistono su una rete autostradale gestita da Anas, ma commissariata, con competenza affidata al Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, in qualità di Commissario straordinario. Nonostante ciò, a fronte di una crisi che investe direttamente e pesantemente la vita quotidiana di migliaia di siciliani - già da diverse settimane - non si registra alcun intervento risolutivo da parte del Presidente Schifani. Nessun aggiornamento, nessuna comunicazione, nessuna assunzione di responsabilità concreta».

«Alla luce di quanto sopra – si legge in conclusione nella lettera – le chiedo di intervenire con urgenza convocando una riunione con i soggetti coinvolti al fine di conoscere lo stato attuale dei lavori e il cronoprogramma previsto, di individuare soluzioni provvisorie o alternative per decongestionare il traffico, di indicare date certe e ufficiali per il completamento degli interventi e per garantire la predisposizione di un piano comunicativo chiaro, pubblico e costante verso i cittadini».