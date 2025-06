Partito democratico, Rubino: Barbagallo col 45% ha perso referendum su se stesso

«Barbagallo ha perso il referendum che ha imposto su se stesso dilaniando il partito: solo il 45% degli aventi diritto lo ha sostenuto. Adesso si fermi e non faccia altro male al Pd». Così Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del partito.

«Immagino - continua Rubino - che il sedicente segretario giocherà con i numeri provando a raccontare di feste nelle piazze e manifestazioni a suo sostegno ma la verità è che la sua scellerata linea politica è stata clamorosamente bocciata dagli iscritti nonostante fosse candidato unico e con regole scritte su misura. Insomma ha perso, persino, giocando da solo».

«Serve voltare pagina e riposizionare il Pd siciliano sulla strada intrapresa da Elly Schlein che Barbagallo ha esposto in modo eccessivo e bisogna consegnare il partito in mani sicure. Attenderemo pazientemente l’esito dei ricorsi in garanzia nazionale ma mi auguro che la politica arrivi prima».