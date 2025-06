Barbagallo rieletto segretario del Pd in Sicilia

Il Pd siciliano, in cui dilagano le polemiche, i ricorsi alla commissione di garanzia, le dimissioni come quelle del presidente della commissione di garanzia regionale Filippo Marciante, ha rieletto segretario il deputato Anthony Barbagallo (area Schlein), unico candidato col 77,3% dei voti.

La percentuale di affluenza al voto per il congresso regionale si attesterebbe al 60,65%. Circa 10 mila votanti nei 240 circoli della Sicilia, su 16.506 aventi diritto al voto. La commissione regionale per il congresso, guidata da Nico Stumpo, nei prossimi giorni dovrà ufficializzare i dati, proclamare i risultati e convocare l’assemblea regionale i cui delegati, formalmente, eleggeranno il segretario regionale.

«Sui numeri è giusto attendere le comunicazioni di Stumpo. Ma è stata una prova di grande partecipazione democratica - dice Barbagallo - oltre che un notevole sforzo organizzativo per i quali ringrazio gli iscritti, i militanti, i candidati. Abbiamo rinnovato la classe dirigente, tante e tanti gli under 30 e numerose le donne. Avrei preferito un confronto e un dibattito, anche franco e aspro ma non è stato possibile. Tuttavia ci sarà tempo per discutere, ritrovare serenità e riavviare relazioni. Sono sempre stato un tipo inclusivo e ricordiamoci sempre che l'avversario da battere è il centrodestra».