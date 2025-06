Lombardo rompe il patto, fibrillazioni sulla manovra

Giallo risolto, ma solo in serata, e non per vie ufficiali, visto che nella nota inviata ieri pomeriggio dal partito nulla trapelava sulla norma in discussione, né sull’emendamento che, con ogni probabilità, creerà l’ennesima fibrillazione nel centrodestra.

Il partito in questione è l’Mpa, che giovedì scorso, nonostante il «serrate i ranghi» scandito dal governatore Schifani alla maggioranza di governo per blindare la manovrina al vaglio dell’Ars, ha presentato istanza di modifica al testo delle variazioni di bilancio, non all’iper-tecnico articolo 11, come ventilato inizialmente da alcune fonti parlamentari, bensì al numero 2, che tocca uno dei temi più spinosi, quello della realizzazione delle opere pubbliche.

Più nel dettaglio, si tratta dell’istituzione del «Fondo rotativo per la progettualità», che a fronte di uno stanziamento di 4 milioni di euro dovrebbe accelerare la spesa per gli investimenti nei territori, anticipando le risorse necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale.