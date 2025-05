Budget insufficienti per le analisi cliniche, appello di Federbiologi Sicilia: intervenga Schifani

La Federbiologi Sicilia ha pubblicato un manifesto rivolto ai pazienti per denunciare l'insufficienza dei budget mensili assegnati dalla Regione, che non consentono più di garantire a tutti i cittadini le prestazioni in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale da parte dei laboratori di analisi cliniche. «Per anni - si legge nella nota - abbiamo continuato a erogare prestazioni anche oltre il budget assegnato, pur sapendo che non saremmo stati rimborsati».

Pietro Miraglia, presidente di Federbiologi Sicilia, evidenzia che «con le norme attuali che vietano il rimborso oltre soglia, siamo costretti a fermarci: al superamento del tetto mensile, i laboratori potranno operare solo in regime privatistico». Le uniche prestazioni che verranno comunque garantite, anche oltre il limite, saranno quelle con esenzione cod. 048 (per patologie gravi) e alcuni esami essenziali come il tempo di protrombina, eseguiti con prescrizione cumulativa. Ma si tratterà di un’eccezione sostenuta economicamente dalle strutture stesse, senza alcun rimborso.