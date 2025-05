Formazione, altri 94 milioni dalla Regione: ora è sfida sulle assunzioni

Il nuovo bando è stato già firmato e andrà in pubblicazione a giorni mettendo sul tavolo altri 31 milioni all’anno per il prossimo triennio. A quel punto nella galassia della formazione professionale saranno arrivati 169 milioni subito, che cresceranno fino a 232 da qui al 2027.

L’assessore Mimmo Turano ha presentato ai sindacati i bandi che stanziano 94 milioni per i corsi Iefp, quelli che sostituiscono gli ultimi anni del cosiddetto obbligo scolastico. Si tratta dei corsi più frequentati nell’ultima fase storica, nei quali gli enti impiegano le energie migliori. E sui quali scommettono i sindacati per dare spazio a lavoratori che altrimenti rischiano il posto nelle lezioni tradizionali.

Turano ha ottenuto il consenso dei sindacati su testi che in gran parte ricalcano quelli sbloccati all’inizio della settimana e che mettono in palio 78 milioni per i corsi destinati ai percettori di ammortizzatori sociali e altri 60 per quelli tradizionali.

