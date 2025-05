Sindacati, siglato l'accordo sul Coime a Palermo: ecco le novità

Dopo più di 10 anni di vertenze, azioni sindacali, sit-in scioperi e cause fino al terzo grado di giudizio, finalmente si è raggiunto il risultato tanto atteso: il riallineamento delle retribuzione bloccate dal 2011, e in più il risarcimento di 5 anni di arretrati, sia per i lavoratori edili in forze al Coordinamento interventi di manutenzione edile del Comune di Palermo sia per chi è andato in pensione nell’arco del quinquennio.

Alla firma dell’accordo, a palazzo Palagonia, erano presenti il sindaco Roberto Lagalla, il capo di gabinetto Sergio Pollicita, la consulente del sindaco, professoressa Marina Nicolosi, l'assessore al personale Dario Falzone e le organizzazioni sindacali Fillea Cgil Palermo, Filca Cisl Palermo Trapani e Feanel Uil Tirrenica.

I sindacati esprimono la loro grande soddisfazione. «Finalmente diamo risposte a circa 500 lavoratori e pensionati, che in tutti questi anni hanno patito un disagio non indifferente e hanno vissuto condizioni economiche molto pesanti - dicono per la Fillea Cgil Palermo il segretario generale Piero Ceraulo, per la Filca Cisl Palermo Trapani il segretario generale Francesco Danese e Filippo Ancona della segreteria e per la Feneal Uil Tirrenica il segretario Totò Puleo - Ma soprattutto quello che ha più destabilizzato il gruppo è stato il mancato riconoscimento di un diritto contrattuale: avere applicato un salario equiparato a quello di tutti gli altri edili del settore delle costruzioni. Col blocco della contrattazione del pubblico impiego, il Comune infatti non aveva applicato gli aumenti contrattuali del 2010 e del 2014, creando una differenza di retribuzione di circa 1 euro rispetto alla paga base oraria».