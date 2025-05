Palermo, il mercatino di viale Francia si sposta in via dei Nebrodi

Non ci sarà l’ennesima proroga. Scade a fine giugno l’ultimatum della Motorizzazione per i bus che transitano in viale Francia a rischio di soppressione per il mercatino: il servizio non sarà interrotto e le bancarelle verranno spostate. Per il Comune «garantire e migliorare il trasporto pubblico ai cittadini è senz’altro la priorità», spiega l’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti. E quindi i venditori ambulanti dovranno montare gli stand altrove.

È una questione decennale, in realtà, che oggi arriva all’inevitabile epilogo della «rimozione» forzata imposta dalla Regione, che costringe l’amministrazione a decidere il trasloco nella vicina via dei Nebrodi o a piazzale Ambrosini, sede originaria dei mercatari. Il nodo diventato cruciale è la viabilità nella zona, soprattutto dopo l’apertura della fermata del passante ferroviario sulla stessa via. La linea dell’Amat, in questo caso la 704, fa fatica a divincolarsi tra cataste di biancheria, tappeti, furgoni dai quali penzolano prosciutti e formaggi, insomma non ci si può muovere garantendo la sicurezza dei pedoni.