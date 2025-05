Liberi di Scegliere, un progetto nato da un accordo firmato a Palermo

Nessun destino è segnato: è sempre possibile cambiarlo e costruire un futuro diverso, anche quando si cresce all'interno di contesti sociofamiliari criminali. È il principio che guida Liberi di scegliere, il percorso ideato nel 2012 dall'allora presidente del tribunale dei minori di Reggio Calabria Roberto Di Bella, e proseguito poi a Catania dove dal 2020 il magistrato opera con analoghe funzioni.

Quello che nacque come orientamento giurisprudenziale divenne poi una legge regionale in Calabria, nel 2023, e un protocollo interministeriale, siglato nel marzo 2024 tra cinque dicasteri e con l'associazione Libera. Nel settembre scorso l’approdo in Sicilia, con il protocollo siglato tra l'assessorato regionale all'Istruzione, l’ufficio scolastico regionale e l’associazione Biesse-Bene Sociale, guidata da Bruna Siviglia, che negli anni ha svolto una funzione fondamentale, come evidenzia lo stesso giudice Di Bella, per promuovere nelle scuole i concetti alla base dell’interno percorso Giustizia e Umanità-Liberi di Scegliere.

«Per “infiltrare” la mafia, come questa “infiltra” la società. E per demistificare il mito mafioso - chiarisce il presidente - e spiegare che quel tipo di vita non conviene, che si finisce in carcere o ammazzati. È un’esistenza segnata dalle sofferenze proprie e dei familiari».