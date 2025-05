Femminicidi, il M5S: l'Ars tiri fuori dai cassetti il nostro ddl sull'educazione affettiva e sessuale nelle scuole

«L'Ars tiri fuori dai cassetti il nostro ddl sull’educazione sentimentale e affettiva consapevole e sessuale nelle scuole, facciamo qualcosa di concreto per prevenire la scia di femminicidi che, purtroppo, sembra inarrestabile». È l'appello dei deputati regionali M5S Cristina Ciminnisi e Luigi Sunseri all'indomani dell'assassinio, ad Afragola, della quattordicenne Martina Carbonaro, morta per mano dell'ex fidanzato.

«Da quasi due mesi – dicono i due deputati – è chiuso nei cassetti dell'Ars un nostro disegno di legge che mira a prevenire la violenza di genere attraverso la cultura del rispetto e la formazione, con percorsi di educazione affettiva, sentimentale e sessuale nelle scuole siciliane, l'attivazione di sportelli psicologici negli atenei e la formazione continua per docenti, forze dell’ordine e operatori sanitari. È ora di tirarlo fuori, non possiamo più permetterci l'indifferenza. Apriamolo quel cassetto, facciamolo per Martina e per tutte le vite che possiamo ancora salvare».

«Non si può – dicono i due deputati – parlare di sicurezza senza educazione. Il nostro disegno di legge nasce con l’ambizione di ricostruire una grammatica delle relazioni, fin dall’infanzia e lungo tutto l’arco della vita, per affrontare la violenza dove nasce: nella cultura, nei modelli comportamentali, nel silenzio delle emozioni».