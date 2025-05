Dehors a Palermo, la prima circoscrizione: «In via Maqueda solo disagi e pericoli»

La prima circoscrizione attraverso una nota firmata dai consiglieri Fabrizio Brancato , Massimo Castiglia, Tiziana Calabrese e dal vicepresidente Antonio Nicolao, ha annunciato il «tanto atteso» sopralluogo in via Maqueda a Palermo: «Oggi giovedì 29 maggio si tenuto il tanto atteso sopralluogo sui dehors e sulle pedane di via Maqueda. Erano presenti polizia municipale, Suap, Protezione civile, mobilità urbana e consiglieri, che hanno riscontrato una lunga serie di importanti criticità».

«Viene rilevata la mancanza di vie di fuga alternative alla corsia centrale, che in presenza di mezzi di soccorso, mezzi della rap, furgoni per carico e scarico merci viene letteralmente tagliata in due; si sottolinea come le pedane costituiscano un'ulteriore barriera architettonica e sia impossibile ispezionare e pulire le caditoie».

«Già dal novembre 2024 abbiamo iniziato a ricevere tantissime segnalazioni da parte di residenti e attività commerciali - prosegue la nota - che lamentavano criticità rispetto a possibili rischi per l'incolumità dei pedoni.

Attendiamo il riscontro scritto da ogni ufficio presente oggi, nell'auspicio che ognuno rilevi le criticità emerse e inquadri soluzioni per risolverle. Chiediamo tutela, anche economica, per tutti i commercianti che sono stati spinti a sposare "volontariamente" questo progetto investendo ingenti somme di denaro, che a oggi dopo 7 mesi, non hanno una reale autorizzazione, come dichiarato già lo scorso dicembre dal capo area del Suap.

L'unica certezza è che le pedane e questi nuovi dehors dovranno essere smontati prima del Festino, il che si tradurrà in ulteriore danno per queste attività che per smontare e poi rimontare dovranno rimanere chiuse qualche giorno e spendere qualche ulteriore migliaio di euro».