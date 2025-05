Manovra bis, si cambia strategia: ecco come si misurerà la tenuta del centrodestra

Il timore di non reggere al voto segreto ha spinto il centrodestra a cambiare strategia in vista della manovra bis. È stato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, a suggerire ieri sera a Schifani di limitarsi a votare, dalla prossima settimana, il solo testo base del governo che vale 50 milioni. E stanzia fondi essenzialmente per gli aeroporti minori, per l’internazionalizzazione delle imprese, per gli enti di assistenza ai poveri e per i laboratori di analisi.

Una settimana fa il vertice dei segretari di centrodestra aveva deciso di ritagliare un tesoretto di 25 milioni per sostenere proposte aggiuntive dei deputati della maggioranza. Mentre non c’è un budget per le proposte dell’opposizione e per questo Galvagno, dando per scontato che Pd e 5 Stelle alzeranno il muro dell’ostruzionismo sfruttando le crepe della maggioranza, ha suggerito a Schifani di rinviare la presentazione di tutti gli emendamenti della maggioranza alla manovra ter, prevista già per luglio. Con la promessa che i 25 milioni accantonati ora possano poi perfino aumentare.