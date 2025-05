L'Ars approva la norma «Liberi di scegliere»

«È il segnale concreto che nessuno ha un destino segnato per sempre e che dalla mafia si può uscire e ci si può affrancare», dice il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, commentando la votazione della legge nata dal protocollo ideato dal presidente del tribunale per i minori di Catania, Roberto Di Bella, applicato prima nei contesti di Ndrangheta in Calabria e poi in Sicilia.

Per il deputato di Grande Sicilia, Giuseppe Lombardo, «l'aula ha compiuto un atto di grande maturità e responsabilità politica, ma anche un atto di avanguardia nelle politiche sociali e nella lotta alla devianza minorile». «È stato un lavoro lungo, complicato, articolato, ma appassionato - ha aggiunto intervenendo a sala d’Ercole - un percorso condiviso all’interno della VI commissione, che ha portato a un testo arricchito e rafforzato nella sua efficacia».

Il Ddl, ora legge, eleva a sistema normativo le buone prassi sviluppate in particolare nella città di Catania, consolidando un modello di intervento coordinato per la protezione dei minori a rischio. Il provvedimento prevede una rete istituzionale integrata, che coinvolge Prefetture, autorità giudiziaria minorile e ordinaria, forze dell’ordine, servizi sociali dei comuni e delle Asp e istituzioni scolastiche.