Regione Siciliana, via libera ai fondi per lo spettacolo: pronti 9,3 milioni di euro

Via libera dalla giunta Schifani al decreto di ripartizione dei fondi regionali destinati agli enti pubblici e privati del settore dello spettacolo. Il provvedimento predisposto dall’assessore al Turismo Elvira Amata stabilisce le quote di assegnazione di quasi 9,348 milioni di euro, tra i 6,8 milioni del Furs, il Fondo unico regionale per lo spettacolo, e i 2,46 milioni previsti dalla legge regionale n. 3 del 2016 destinati esclusivamente ai teatri a partecipazione pubblica. «Già con la Finanziaria - dice l’assessore Amata - abbiamo confermato, per il 2025, le risorse stanziate l’anno scorso con le varie manovre, a conferma dell’impegno del governo Schifani per un settore fondamentale per la crescita culturale e l’attrazione turistica della Sicilia quale quello dello spettacolo, in tutte le sue declinazioni. Un lavoro nel quale le grandi istituzioni pubbliche e quelle private agiscono in maniera complementare. Anche quest’anno, inoltre, è previsto uno stanziamento per il settore degli spettacoli viaggianti e dei circhi».