Beni confiscati, dall'Irfis finanziamenti per rilancio

Per le start-up operanti nel settore dell’agricoltura sociale sarà consentita anche l'erogazione di contributi a fondo perduto. Il governo Schifani, oggi nella riunione di giunta, ha approvato lo schema del decreto dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino per l'attuazione della misura, che dispone di un plafond di 4 milioni di euro.

«Mettiamo in campo un intervento - sottolinea il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - che può consentire alle aziende interessate dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria di reperire risorse finanziarie che consentano di rilanciare la gestione e tutelare il lavoro nel rispetto della legalità. Nell’attuazione della misura abbiamo voluto individuare modalità che premino le imprese con solidi presupposti di rilancio».

Irfis-Fin Sicilia potrà concedere finanziamenti a zero interessi di durata compresa tra i tre e i dieci anni, erogabili, fino a un massimo di 100 mila euro, per far fronte ad esigenze di liquidità o per investimenti a copertura del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili. I contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura sociale, da non più di 5 anni, potranno avere un valore massimo di 10mila euro e dovranno essere comunque pari al 20 per cento

del finanziamento concesso.