Decreto sicurezza, settimana di iniziative in dieci atenei

Una settimana di iniziative e di riflessione critica in 10 atenei italiani, da nord a sud, su «politica criminale e principi costituzionali, a margine del decreto-sicurezza (d.l. n.48/2025)» con un momento conclusivo nazionale che si svolgerà a Napoli, e tanti interventi tra i quali quello del presidente dell’Anm Cesare Parodi, e di Francesco Petrelli, il presidente delle Camere penali. A organizzare in tutta Italia i dieci diversi eventi aperti agli studenti e alla cittadinanza, da oggi e fino a sabato, è l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIpdp), rappresentativa di oltre 200 docenti di diritto penale, che nei mesi scorsi si è in più occasioni espressa criticamente nei confronti del decreto-sicurezza, «espressione di un ricorso al diritto penale in chiave simbolica di rafforzamento della sicurezza pubblica, per di più realizzato con lo strumento della decretazione d’urgenza».

L’Associazione dei penalisti, presieduta dal prof. Gian Luigi Gatta, ordinario di Diritto penale alla Statale di Milano, ha deciso di manifestare organizzando momenti pubblici di confronto e di riflessione dopo avere osservato che col decreto-sicurezza "vengono introdotti almeno quattordici nuove fattispecie incriminatrici e inasprite le pene di almeno altri nove reati. Le condotte oggetto di criminalizzazione appaiono, nella quasi totalità dei casi, espressive di marginalità sociale o di forme di manifestazione del dissenso, con interventi che risultano per diversi profili di dubbia compatibilità con svariati principi costituzionali, compresi quelli di necessaria offensività, sussidiarietà e proporzione».