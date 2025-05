Lettera del presidente Schifani al Giornale di Sicilia: «Non mi lascio intimidire, per i rifiuti serve la svolta»

Gentile Direttore,

ho molto apprezzato l’editoriale (pubblicato venerdì col titolo «L’abusato vile protocollo di affaristi e criminali») e la solidarietà e vicinanza espresse nei miei confronti. Le sue parole, nette e senza ambiguità, sono un segnale importante in un momento delicato per la Sicilia. Come avete giustamente evidenziato, le intimidazioni ricevute – telefonate anonime, lettere minatorie – rappresentano il solito copione vile e codardo di chi si sente minacciato nei propri interessi illeciti.

Non mi lascerò intimidire. Anzi, episodi come questi rafforzano la mia determinazione ad andare avanti, con senso dello Stato e nel pieno rispetto delle regole, per portare a compimento progetti strategici per la Sicilia, a cominciare da quello dei termovalorizzatori.

Apprezzo e sottolineo la coerenza del Giornale di Sicilia, che nel tempo ha sempre sostenuto con lucidità e coraggio la necessità di superare un modello fallimentare fondato sull’abuso delle discariche, spesso al centro di interessi opachi, e di avviare finalmente un ciclo virtuoso dei rifiuti basato sull’innovazione tecnologica, sulla sostenibilità ambientale e sul rispetto delle normative europee.