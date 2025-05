Caos sulla statale Palermo-Agrigento, il sindaco di Misilmeri scrive a Schifani

Traffico e caos quotidiano per i lavori sulla Palermo-Agrigento. Un restringimento con un semaforo sta paralizzando il traffico sulla statale. Il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo ha scritto una lettera indirizzata al presidente della Regione e al prefetto di Palermo per chiedere interventi urgenti per alleviare i disagi dei pendolari. Rizzolo ha scritto per dare voce anche a tutti i comuni limitrofi interessati dai lavori sullo scorrimento veloce.

«Ho inviato una nota al presidente della regione, al prefetto, all’assessore regionale alle infrastrutture - dice il sindaco - e ai vertici Anas per sollecitare la risoluzione dell’intervento e per chiedere con urgenza la costituzione di un tavolo tecnico che affronti la seria difficoltà che ormai da mesi affrontano i cittadini pendolari».