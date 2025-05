Una pensione da fame per cinquemila dipendenti regionali

Per adesso il calcolo si ferma a un paio di migliaia di ex o quasi ex dipendenti. Ma di qui a pochi anni saranno almeno 5 mila i regionali costretti a lasciare gli uffici per limiti di età e ad incassare però una pensione compresa fra i 600 e i 700 euro.

È scoppiato alla Regione il caso degli ex precari che, a un ventennio dalla stabilizzazione, si avviano già ad andare in pensione. Secondo il sindacato autonomo Confael «ci sono circa 5 mila dipendenti nelle fasce basse, A e B, che sono ex precari al lavoro fin dalla metà degli anni Novanta ma stabilizzati solo dai primi anni Duemila.

Malgrado abbiano oltre trenta anni di servizio, nella fase del precariato hanno incassato solo contributi figurativi mentre quelli realmente utili per il calcolo della pensione sono pochi e questo fa sì che riceveranno un assegno inferiore perfino al minimo statale, che è di 1.070 euro». Il sindacato ha ribattezzato queste cinquemila persone «l’esercito degli invisibili».