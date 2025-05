Asp di Trapani, le dimissioni del manager Croce: «Nei miei confronti un provvedimento ingiusto»

«Mi dimetto da direttore generale». Così il manager Ferdinando Croce, in lacrime, davanti alla Commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana, riunita stamani per ascoltarlo. Croce era stato sospeso da direttore generale dell’Asp di Trapani, dopo il caso dei ritardi nei referti degli esami istologici.

Davanti ai commissari dell’Ars, Croce ha parlato per circa un’ora e mezza manifestando amarezza. E dicendo di avere inviato per pec le proprie dimissioni.

«Nei miei confronti provvedimento ingiusto»

«In questi mesi, ho presentato agli ispettori della Regione, agli ispettori del ministero e all’autorità giudiziaria la documentazione che attesta il mio lavoro per risolvere una vicenda dolorosa, che ha comportato la sofferenza per tanti pazienti e per le loro famiglie. Ho cercato come ho potuto, in pochi mesi, di risolvere quel che si era determinato negli anni precedenti». Così il manager Ferdinando Croce che al termine della seduta di stamani della Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana.