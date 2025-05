Digitale, Sicilia protagonista: Caltanissetta, Messina e Palermo tra i Comuni più maturi d’Italia

Un dato tutt’altro che scontato, che segna un cambio di passo nel Mezzogiorno e in particolare nell’Isola, che piazza tre città nel gruppo dei 50 capoluoghi italiani con un buon livello di maturità digitale, su un totale di 110 monitorati. L’anno scorso erano solo tre in tutto il Sud: oggi sono undici.

Anche la Sicilia alza la testa nel campo della trasformazione digitale: Caltanissetta, Messina e Palermo entrano ufficialmente nel club dei Comuni più maturi d’Italia dal punto di vista digitale. È quanto emerge dalla settima edizione dell’Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo, realizzata da FPA (gruppo Digital360) per Deda Next e presentata a Forum PA 2025.

Caltanissetta, in particolare, si distingue come capoluogo di dimensioni medio-piccole che ha saputo innovare, sfruttando appieno le risorse messe a disposizione dal Pnrr. Palermo e Messina confermano invece una continuità di crescita, che negli ultimi anni ha visto consolidarsi piattaforme digitali per i servizi demografici, il pagamento di tributi e l’accesso alla documentazione urbanistica. Ma la notizia non è solo nei nomi. È nell’inversione di tendenza. Per la prima volta, il divario Nord-Sud – da sempre zavorra del sistema Paese – si riduce sensibilmente, dimostrando che la trasformazione digitale può essere leva di riequilibrio territoriale.

«Il dinamismo registrato in molti Comuni del Sud, inclusi quelli siciliani, dimostra che gli investimenti del Pnrr stanno producendo risultati tangibili – si legge nel rapporto –. La crescita non è episodica, ma strutturale».