Conti in ritardo, Schifani incontra dirigenti: in regola 11 dipartimenti su 13

«Al netto delle difficoltà operative segnalate dagli uffici – ha detto Schifani –, e sulle quali il mio governo si impegna a intervenire con tempestività, ho chiesto esplicitamente ai dirigenti, in virtù del loro ruolo, di cominciare a ragionare secondo chiare scale di priorità: dinanzi al rischio del blocco della spesa regionale, non ci possono essere giustificazioni accettabili per i ritardi. Ogni altro aspetto dell’attività burocratica, in questi casi, deve essere messo in secondo piano. È necessario un cambio di mentalità, una nuova cultura del lavoro. Inoltre, mi aspetto che, per il futuro, non ci sia più bisogno di un mio monito per raggiungere risultati attesi e che si lavori con monitoraggi costanti nel corso dell'anno che permettano di rispettare puntualmente tutte le scadenze».