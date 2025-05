L'insegnamento della lingua siciliana a scuola, studiosi e docenti dicono no al disegno di legge

I docenti delle università siciliane esperti in materia di sociolinguistica e di didattica delle lingue, in una nota, «chiedono di fermare la corsa verso il baratro formativo nel quale si ritroverebbero i bambini siciliani costretti a studiare non solo la «lingua siciliana», ma anche in «lingua siciliana».

Un disegno di legge, firmato da alcuni deputati autonomisti, prevede infatti di istituire come lingua co-ufficiale della Sicilia la «lingua siciliana», «la quale di conseguenza - prosegue la nota -, andrebbe studiata a scuola e in maniera tale (grammatica e vocabolario nello zaino) da potere diventare lingua con la quale imparare anche le altre materie scolastiche».

Nel Consiglio dell’Unione dei Comuni delle Madonie di domani è prevista inoltre la discussione relativa all’approvazione di una mozione che, in linea con questo disegno di Legge, chiede alla Regione Siciliana il riconoscimento del siciliano come lingua ufficiale della Regione e lingua primaria d’istruzione. A questo proposito i linguisti, i dialettologi, i sociolinguisti delle Università di Palermo, Messina e Catania e il Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, istituzione apprezzata da studiosi di tutto il mondo, «chiedono al Consiglio dell’Unione dei Comuni di non votare la mozione e di essere auditi per potere illustrare le proprie posizioni e proposte, frutto di decenni di studio sul contesto linguistico e sociolinguistico della Sicilia».