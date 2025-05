Allarme dell'Anci: quasi la metà dei Comuni siciliani rischia il dissesto

«Il dato che vede in Sicilia 179 comuni commissariati dalla Regione, perché non hanno approvato il bilancio di previsione 2025, ci preoccupa. Ci sono solo 54 comuni che hanno approvato il consuntivo del 2024 e ve ne sono tantissimi che non hanno chiuso il bilancio consuntivo del 2023. Siamo la seconda regione in Europa dal punto di vista della povertà. Quasi la metà dei comuni siciliani rischia il dissesto. I comuni sono l’ultimo anello di una macchina che non funziona: il problema è a monte, nelle strutture sovra comunali. Quando si declinano norme e si trasferiscono risorse, i comuni non riescono più ad elaborare servizi per i cittadini». Così Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia, parlando a margine dell’assemblea dell’Anci regionale, alla quale partecipano 391 comuni dell’isola, all’hotel San Paolo di Palermo.

«Paradossale è poi il tema del Pnrr e del Fesr. Molti comuni hanno già sviluppato cantieri per il Pnrr e non hanno ancora ricevuto i fondi - prosegue - addirittura alcuni enti si sono indebitati con Cassa depositi e prestiti per non chiudere i cantieri. Il grido d’allarme lo dobbiamo lanciare. La Regione siciliana ha competenze specifiche sul funzionamento degli enti locali. Il presidente dell’Anci nazionale ha già parlato con il ministero dell’Economia definendo questa situazione come il "caso Sicilia". Il presidente della Regione Renato Schifani - sottolinea - ha lanciato al parlamento regionale un messaggio chiaro per la volontà di costituire un tavolo di lavoro per capire cosa sta accadendo ai comuni siciliani. Negli ultimi dieci anni vi è il 40% in meno di personale. Lo scorso anno, nel bilancio, vi erano 50 milioni per la progettazione, oggi abbiamo 4 milioni. Ci troviamo ad affrontare una stagione così importante avendo carenza di personale e pochissimi fondi per la progettazione», conclude Amenta.